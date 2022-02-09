banner4556

Şişli’de bir binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü

banner4664

Şişli’de 7 katlı binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü. Duvardan kopan parçalar ön binanın zemin katındaki dairenin önüne düştü. Daire sakini, “Arka binadaki duvar çöktü ve bizim bahçemize düştü. Şu an tehlike var” dedi.

Şişli’de bir binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü
banner4583

Şişli’de 7 katlı binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü. Duvardan kopan parçalar ön binanın zemin katındaki dairenin önüne düştü. Daire sakini, “Arka binadaki duvar çöktü ve bizim bahçemize düştü. Şu an tehlike var” dedi.

banner4336

Şişli Fulya Mahallesi Kozacık Sokak’ta bulunan 7 katlı bir binanın bahçesi duvarla birlikte çöktü. Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında mahalle sakinleri şiddetli bir gürültüyle uyandı. Vatandaşlar, 7 katlı binanın arka cephesindeki bahçe katının toprak bölümünün duvarla birlikte çöktüğünü gördü. Bahçeden kopan toprak ve betonların istinat duvarından aşağıya dökülerek yan binanın zemin katına düştüğü görüldü.

“Duvar çöktü ve bahçemize düştü”

Çöken duvarın parçalarının ve toprakların dairesinin önüne düştüğünü ve tehlike içinde olduklarını söyleyen Aziz Şaymanov, “Gece saatlerinde bir ses geldi. Çıkıp baktığımızda bizim bahçeye komple taş duvarın düştüğünü gördüm. Arka binadaki duvar çöktü ve bizim bahçemize düştü. Şu an tehlike var” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Selde can pazarı, köpek havlamasına uyandılar...
Selde can pazarı, köpek havlamasına uyandılar...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321