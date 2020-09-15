Şişli’de bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından seyir halindeki araçtan aşağı atıldı

Şişli’de dün akşam saatlerinde bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından seyir halindeki araçtan aşağı atıldı. Şans eseri kadın araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hafif şekilde yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Çevredekiler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Şanssız kadın, Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.