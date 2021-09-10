Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahsa tutuklama talebi

Şişli’de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen Rahim M., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak’ta yaşanan olayda, Şilan Topal boşanma davası açtığı eşi Mithat Topal tarafından ticari taksi ile ailesinin gözü önünde zorla kaçırılmıştı. Şilan Topal’ın kaçırılmasının ardından aile durumu polise bildirerek yardım istemişti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Mithat Topal ve ona yardım eden bir kişiyi yakalayarak gözaltına alınmıştı. Mithat Topal ve ona yardım eden Rahim M. bugün öğle saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler Mithat Topal ile Rahim M., ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.