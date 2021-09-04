Şişli’de çaldıkları kartla alışveriş yaptılar, kıskıvrak yakalandılar

İstanbul Şişli’de hırsızlık yaptıkları evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin, çalıntı kart ile markette alışveriş yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Çalışmalar kapsamında, M.N.’nin banka kartı hareketlerini incelemeye alan polis ekipleri, çalınan kartlar ile İnönü ve Yeniyol Caddelerinde bulunan marketlerde alışveriş yapıldığını tespit etti. Marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, alışveriş yaptığı tespit edilen A.Y., A.D.S. ve F.B isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.