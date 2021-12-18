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Şişli’de cep telefonu hırsızlığı kamerada

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Şişli’de bir kozmetik mağazasında müşterinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şişli’de cep telefonu hırsızlığı kamerada
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Şişli’de bir kozmetik mağazasında müşterinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Şişli’de bir kozmetik mağazasında müşterinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan B.U. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda yakalanan şüpheli şahsın, Şişli ilçesinde farklı tarihlerde bir marketten elektronik cihaz çaldığı ve bir iş yerinden de traş makinası çaldığını tespit etti. Yakalanan şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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