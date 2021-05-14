Şişli’de çökme riski nedeniyle boşaltılan binaya ilişkin açıklama

Şişli’deki 6 katlı bir bina çökme riskine karşı, çevresindeki 2 apartman ise önlem amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan binalara ilişkin açıklama yapan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, “Muhtemelen geçmişteki inşaat dolayısıyla temellerde kayma olduğu tahmin ediliyor. Burada kat sahiplerinin oturmasına izin vermeyeceğiz. Gerekli mühürleme işlemi yapıldı” dedi.

Şişli Esentepe Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerinde bulunan Güneş Apartmanı’ndan ses gelmesi üzerine apartman sahipleri yetkililere haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, zabıta ve itfaiye ekipleri çökme tehlikesi bulunan Güneş Apartmanı ile yanında bulunan iki apartmanı boşaltmıştı. Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türker de olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuş ve mahallede bulunan 9 apartmanın riskli olduğunun İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından tespit edildiğini belirtmişti.

“Artık burası riskli bir yapı”

Kaymakam Türkel, yaptığı açıklamada, “Şu anda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yardımcımız burada. Şişli Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü burada. Belediye Başkanımız burada. Gerekli gözlemleri yaptılar. Numuneler alındı. Birkaç gün içinde bunların sonucu çıkar. Muhtemelen geçmişteki inşaat dolayısıyla temellerde kayma olduğu tahmin ediliyor. Kesin sonuçlar birkaç gün içerisinde çıkacak. Şu anda burada kat sahiplerinin oturmasına izin vermeyeceğiz. Gerekli mühürleme işlemi yapıldı. Raporlar kesinleştikten sonra kesin karar verilecek. Artık burası riskli bir yapı. Oturulup oturulmayacağına karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarımız olaya el koydu”

Sokağın kapatıldığını söyleyen Kaymakam Türel, “Emniyetimiz burada giriş ve çıkışlara izin vermeyecek. Araç trafiğine kapalı. İnşallah herhangi bir can kaybı olmadan bunu atlatacağız. Yandaki binalarda bir sorun görünmüyor. Tek bina var temelinde problem olan. 5-6 senedir devam eden bir inşaat var. Şu anda temelden yükselmiş vaziyette. Ben mühendis değilim ama temel kazdığınız zaman uygun yapılması lazım. Orada ihmal var mı yok mu bilemiyorum. O da araştırılır. Arkadaşlarımız olaya el koydu. Açıkta kimse yok” ifadelerini kullandı.