Şişli’de darp edilen kadını motosikletli grup kurtardı

Şişli’de sokak ortasında tekme ve tokatlarla darp edilen kadını yoldan geçen motosikletli grup kurtardı. Şahsı yere yatırarak etkisiz hale getiren grup ardından polise teslim etti. O anlar kameralara yansıdı.
Olayın ardından ihbar üzerine polise ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, etkisiz hale getirilen şahsı polise teslim etti. Güçlükle sakinleştirilen kadın ise, motosikletlilere, "Akbili iade etmek istediği büfedeki kişiyle tartıştı. Ben olayın büyümemesi için, ’tartışmaya gerek yok’ diyerek, onu oradan uzaklaştırmaya çalıştım. Engel olmaya çalıştım diye bana saldırdı" dedi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.