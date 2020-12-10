Şişli’de dehşete düşüren olay: Ölümden saniyeler ile kurtuldu

Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde park halinde olan bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi. Dehşet dakikaların yaşandığı olayda bir kadın ölümden saniyeler ile kurtuldu. Kadının saniyeler ile kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yaralı kadına ilk müdahale 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek, elektrik firmasına haber verdi. Çalışmaların ardından direk kaldırıldı.Öte yandan kadının ölümden saniyeler ile kurtulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının yolcu koltuğundan inip, silecekteki notu aldıktan sonra direğe dokunması ile birlikte hemen devrildiği görüldü.