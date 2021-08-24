Şişli’de dev asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı

Şişli’de şüpheli şahıslara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İlçe genelinde tüm cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen uygulamada araçlar didik didik arandı, çok sayıda kişinin GBT kontrolü yapıldı.

Şişli’de suçu ve suç işlenmesini önlemek amacıyla şüpheli şahıslara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize resmi ve sivil ekiplerle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ilçedeki Cinderesi ve Dolapdere Kavşağında sabit, Kurtuluş Caddesi, Bozkurt Caddesi, Ergenekon Caddesi, Yay Meydanı Caddesi, Avukat Caddesi ve Yedikuyular Caddesinde yaya unsurlar görev aldı. Yaya ekipler cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri şahısların GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrollerini yaptı. Dolapdere Kavşağı ve Cinderesi’ndeki ekipler ise yoldan geçen şüpheli araçları durdurarak otomobilleri didik didik aradı.

“Daha güvende hissediyoruz”

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamaların kendisini güvende hissettirdiğini söyleyen bir vatandaş, “Uygulamaların devam etmesini isterim. Pek fazla bilgim yok ama en azından bu şekilde daha da güvende hissediyoruz” dedi.

İlçedeki huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik uygulamaların artarak devam edeceği öğrenildi.