Şişli’de evde başlayan silahlı kavga sokakta bitti:1 yaralı

Şişli’de aynı evde bulunan bir grup arkadaş arasında çıkan silahlı kavga sokağa taştı. Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken silahlı şüpheli ticari taksiye binerek kayıplara karıştı.
Kavga sonrası kaçan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındıYaralı şahıs ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırılırken kavgaya karışan 4’ü kadın 3’ü erkek kavga sonrası bulundukları evden dışarı kaçsa da polis ekiplerinin çevirmesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadeleri sürerken polis ekipleri kaçan silahlı şahsı yakalamak için çalışma başlattı.