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Şişli’de evsizlerin ısınmak için ateş yaktığı metruk bina alev alev yandı

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Şişli’de metruk bir binada evsizlerin ısınmak için yaktığı ateş yangına neden oldu. 2 evsiz kendilerini son anda dışarı atarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şişli’de evsizlerin ısınmak için ateş yaktığı metruk bina alev alev yandı
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Şişli’de metruk bir binada evsizlerin ısınmak için yaktığı ateş yangına neden oldu. 2 evsiz kendilerini son anda dışarı atarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Şişli Piyalepaşa Mahallesi Stat Sokak’ta bulunan metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, evsizlerin uğrak noktası olan metruk binada 2 evsiz ısınmak için ateş yaktı. Kontrolden çıkan yangın metruk binayı sarınca 2 kişi yanan binadan son anda çıkarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevler içindeki metruk binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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Yangının çıkmasına neden oldukları öne sürülen 2 kişi olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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