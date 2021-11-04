Şişli’de evsizlerin yaşadığı çadırda tüp patladı

Şişli Maçka Bölgesindeki evsizlerin yaşadığı çadırdaki tüp, henüz bilinmeyen bir sebeple patladı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, patlamanın sesi çevre ilçelerden de duyuldu.

Olay, 22.00 sıralarında Şişli Maçka bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Maçka Parkı yakınlarında evsizlerin yaşadığı çadırdaki tüp henüz bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlama nedeniyle çadır yanmaya başlarken, patlama sesi çevre ilçelerden de duyuldu. Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri çadırdaki yangına müdahale etti. Patlamada şans eseri çadırda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.