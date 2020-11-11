Şişli’de feci kaza kamerada

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan kapalı kasa kamyonet sürücüsü, park halindeki otobüse arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otobüse arkadan çarpıp sıkıştı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Sülün’ü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Hastaneye kaldırılan sürücüsünün ise hayati tehlikesinin olduğu bilgisine ulaşıldı.