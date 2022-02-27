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Şişli’de iş yerini basan grup 2 kişiyi darp etti

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Şişli’de bir grup, alacak-verecek meselesi nedeniyle bastıkları firmanın sahibini ve oğlunu darp etti. Olay anı ve havaya ateş edilmesi güvenlik kamerasına yansırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şişli’de iş yerini basan grup 2 kişiyi darp etti
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Şişli’de bir grup, alacak-verecek meselesi nedeniyle bastıkları firmanın sahibini ve oğlunu darp etti. Olay anı ve havaya ateş edilmesi güvenlik kamerasına yansırken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, olay 7 Şubat’ta Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu Sokak üzerinde bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi olan bir grup, iş yerini basarak tekstil firması sahibini ve oğlunu darp etti. Bir kişi de dışarı çıkıp havaya ateş açarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkallerini tespit etti. B.K, Ş.S. ve L.D. adlı şüpheliler Çağlayan Vatan Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada şüphelilerden B.K’nın üzerinde olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Olay anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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