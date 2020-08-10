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Şişli’de kadınların mama kavgası kamerada

ŞİŞLİ’DE SOKAK HAYVANLARININ MANASINI ÇÖPE ATAN KADIN İLE HAYVANLARI BESLEYEN KADIN TARTIŞTI. KADININ MANALARI ÇÖPE ATTIĞI ANLAR İLE TARTIŞMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI.

Şişli’de kadınların mama kavgası kamerada

Şişli’de sokak hayvanlarının manasını çöpe atan kadın ile hayvanları besleyen kadın tartıştı. Kadının manaları çöpe attığı anlar ile tartışma anları kameralara yansıdı.

Şişli Feriköy’de meydana gelen olayda bir binaya yaşayan Meryem Y., evine “pire” bastığını iddia ederek sokak hayvanlarının beslenmesi için konulan mamaları, kaplarıyla beraber tek tek çöpe attı. Kadının bu hareketini gören binada oturan ve sokak hayvanlarını besleyen başka kadın duruma tepki gösterdi. Sokaktaki kadınla tartışan binadaki kadın, mamaları çöpe atamayacağını ve yasa gereği sokak hayvanlarının beslenme hakkının olduğunu hatırlattı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen kadın tüm mamaları çöpe attıktan sonra eldivenlerini de çöpe attı. Binadaki kadına, evindeki kediden pire bulaşıyor iddiasında bulunan sorumsuz kadın ardından sokaktan ayrıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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