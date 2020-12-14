Şişli’de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca darp eden M.H.B. yeninden gözaltına alındığı soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli’de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca darp eden M.H.B. yeninden gözaltına alındığı soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli’de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca darp eden M.H.B. yeninden gözaltına alındığı soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şişli’de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca darp eden M.H.B. yeninden gözaltına alındığı soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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