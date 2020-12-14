Şişli’de kız arkadaşını dakikalarca darp eden şahıs 2’inci kez serbest bırakıldı

Şişli’de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar’ı feci şekilde darp eden şahıs 2’inci kez serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimlik, zanlı hakkında “Konutu terk etmemek” suretiyle adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.
Şişli’de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar’ı feci şekilde darp eden şüpheli Mehmet Hanifi B., şikayet üzerine gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Darp konusunda adli kontrolle serbest kalan zanlı Mehmet Hanifi B., olayın yaşandığı evin sahibini Ceylan A.’yı tehdit etmişti. Ceylan A.’nın şikayeti üzerine hakkında tehdit suçundan da soruşturma başlatılan zanlı yeninden gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen zanlı tehdit soruşturmasında ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından zanlı Mehmet Hanifi B. çıkarıldığı hakimlikçe “konutu terk etmemek” suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.
“Adalet yerini bulacaktır diye düşünüyorum”
“İnşallah ben ölmeden adalet yerini bulur”
Tedirgin olduğunu söyleyen Tuğba Erçakar, “Zaten uyuyamıyordum. Bu mesajlardan sonra daha da tedirginim. İnşallah ben ölmeden adalet yerini bulur. Ben de rahat bir şekilde hayatımı yaşamaya devam ederim arkadaşımla birlikte. Korkularım daha fazlalaştı artık” şeklinde konuştu.
“Korktuğum için alt komşuma gidiyorum”Şüphelinin yan apartmanında oturan ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Ceylan A. ise, “Her akşam duvarlara vuruyor, bir şeyler kırıyor, arkadaşlarını arayarak ikisini de öldüreceğim gibi şeyler söylüyor. Korktuğum için hep alt komşuma gidiyorum. Bugün de eve gidemeyeceğim mesela çünkü serbest bırakıldı” diye konuştu.