Şişli’de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

Şişli’de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar’ı feci şekilde darp eden zanlı yeninden adliyeye sevk edildi. Olayın ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı M.H.B. tehditlerine devam ettiği gerekçesiyle 2’nci kez gözaltına alınmıştı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı, hakkında ek gözaltı verilmesiyle geceyi emniyette geçirmişti.
Yeniden adliyeye sevk edildiBunun üzerine 2’nci kez gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından gözaltı süresi uzatılan zanlı Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü. Geceyi polis merkezinde geçiren zanlı sabah saatlerinde yeninden adliyeye sevk edildi.