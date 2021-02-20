Şişli’de korona virüs denetimi

Şişli’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kısıtlamada açık olan işletmeler denetlendi. Denetime katılan ilçe kaymakamı, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyoruz” dedi.
“Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyoruz”Beraberindekilerle Şişli’de bulunan işletmeleri tek tek denetleyen Kaymakam Ali Fuat Türkel, “Lokantalarımız, kuruyemiş dükkanları, tatlıcılar, balıkçılar, manavlar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteriyor. Vatandaşlarımız da bu işletmelerden belli saatlere kadar ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Şu anda sürücü kursları dahil, kurslarımız da açıldı. Öğrencilerimiz derslerini görmeye başladı. Biz de vatandaşların izinli olup olmadıklarını, lokantaların müşteri kabul edip etmediğini denetlemek adına buradayız. Vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyoruz. Şu anda emniyetimiz, zabıtamız, maliye, tarım teşkilatlarımızla birlik beraberlik içerisinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sahada ekiplerimiz var. Bu denetimler her hafta oluyor ama bu hafta çok daha fazla iş yerini denetleyip, maske ve mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyarmak, gerektiğinde de idari yaptırım uygulamak üzere çalışma yapıyoruz” dedi.