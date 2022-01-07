Şişli’de kumaş deposunda yangın paniği

Şişli’de bulunan 5 katlı bir binanın 3’üncü katındaki kumaş deposunda yapılan tadilat sebebiyle yangın çıktı. Alevler ve yoğun duman kısa sürede binayı kaplarken, mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şişli Meşrutiyet Mahallesi Matbaacı Osman Bey Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3’üncü katındaki kumaş deposunda tadilat kaynaklı yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sarınca üst katta çalışanlar mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları yangın merdiveni ile kurtardı. Kurtarılan vatandaşlara ilk müdahale ambulans içerisinde yapılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

“İtfaiye ekipleri bizi pencereden çıkardı"

Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu vatandaşlar, “Yukarıya doğru hep duman geliyordu. Dumanlar yükselince arka tarafa gittik. Nefes alamıyorduk. İtfaiye gelince ön tarafa geçtik ve bizi pencereden çıkardılar” dedi.

Çıkan yangın hakkında konuşan bir vatandaş, “Kumaş deposunda yangın çıktı. Dumanlar doldu. Yukarıda kalanları kurtardılar” diye konuştu.