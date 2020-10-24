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Şişli’de lüks bir otelde 3 kişinin silahla vurulduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vurulan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Şişli’de lüks bir otelde 3 kişinin silahla vurulduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vurulan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Şişli’de lüks bir otelde 3 kişinin silahla vurulduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vurulan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Şişli’de lüks bir otelde 3 kişinin silahla vurulduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vurulan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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