Şişli’de lüks bir otelde 3 kişinin silahla vurulduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vurulan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Şişli’de lüks bir otelde 3 kişinin silahla vurulduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vurulan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Şişli’de lüks bir otelde 3 kişinin silahla vurulduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vurulan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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