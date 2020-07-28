Şişli Gayrettepe’de bulunan bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Patlamanın yaşandığı alan ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar da gözler önüne serildi.
Şişli’de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi
ŞİŞLİ'DE BİR İŞ MERKEZİNDE MEYDANA GELEN PATLAMANIN YAŞANDIĞI ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. GÖRÜNTÜLER PATLAMANIN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
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