banner3088

Şişli’de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi

ŞİŞLİ'DE BİR İŞ MERKEZİNDE MEYDANA GELEN PATLAMANIN YAŞANDIĞI ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. GÖRÜNTÜLER PATLAMANIN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Şişli’de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi

Şişli’de bir iş merkezinde meydana gelen patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi

Şişli Gayrettepe’de bulunan bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Patlamanın yaşandığı alan ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde patlamanın şiddetiyle binadan kopan parçalar da gözler önüne serildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kanal İstanbul Güzergahında 267 Heyelan Alanı...
Kanal İstanbul Güzergahında 267 Heyelan Alanı...
  1. BÖLGESEL

banner3196

banner3552

banner3197