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Şişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.

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Şişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Şişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.
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Şişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.

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Derince ve Körfez’de yapılan çalışmalar değerlendirildi
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