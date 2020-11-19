Şişli’de silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattı

Şişli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada maganda kurşunuyla gözünü kaybeden şarkıcı Şahan Dinç dehşet anlarını anlattı. Dinç, “Dışarıdan kavga sesleri çok yüksek gelince bende bir camı açıp bakıyım derken silahlar ateşlenmeye başladı. Kafamdan vurulduğumu anladım. Kurşunlardan biri kafama denk gelmişti. Hastanede saatlerce acılar içerisinde çok bekledim” dedi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi saat 01.30 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi Marsık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup, birbirlerine silah çekti. Tabancalarla ateşlenmesi sonucu çıkan sesleri duyan şarkıcı Şahan Dinç de o esnada giriş katındaki evinin penceresine çıktı. Ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlardan biri penceredeki Dinç’in sağ gözüne isabet etti. Gözünden yaralanan Dinç, ev arkadaşı Hikmet Özdemir’in ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Dinç’in gözü ameliyatla alındı.

Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ali A., Metin K., Doğukan Y., Erhan G., Ramazan K., ve Şükrü U.’yu gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak sorgulanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ali A., Metin K., ve Doğukan Y., adli kontrolle serbest bırakılırken, Erhan G., Ramazan K, ve Şükrü U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan taraflar ifadelerinde ise sokakta karşılaştıklarını ve birbirlerine ateş açtıklarını söyledikleri öğrenildi.

“Kurşunlardan biri kafama denk geldi, saatlerce acı çektim”

Olayla ilgili konuşan Şahan Dinç, “Ben evdeydim, bilgisayarda şarkı yapıyordum. Dışarıdan kavga sesleri çok yüksek gelince kulaklıktan duydum o kadar çok ses geliyordu. Bende bir camı açıp bakıyım derken silahlar ateşlenmeye başladı. Çok fazla bakmama rağmen kafamdan vurulduğumu anladım. Kurşunlardan biri kafama denk gelmişti. Hastanede saatlerce acılar içerisinde çok bekledim. Ondan sonra doktor geldi ve ameliyat ettiler. Şu an kafamın içerisinde mermi parçaları olduğu söyleniyor. Yüzümün farklı yerlerinden kesip kafamın içindeki saçma parçalarını çıkarttılar. Şu an çok acı çekiyorum. Ara ara ağrılarım artıyor, herkesin dua etmesini isterim” dedi.

“Abi vuruldum dedi, ben sıçradım yataktan baktım Şahan kan revan içinde”

Olayla ilgili konuşan Dinç’in ev arkadaşı Hikmet Özdemir, “Şahan’ın burada çalışma stüdyosu var kendi çalışmalarını, şarkılarını aranje ediyordu. Bende burada kendi icat ettiğim petlerle uğraşırken gece saat 01.00-1.30 oldu, ‘yoruldum ben Şahan dedim ben uzanıp yatıyorum’ dedim. Abi benim 2 şarkım var, akorları var bitireyim dedi. O arada ben içeriye geçtim, içerden bir ses geldi abi vuruldum diye. Ben sıçradım yataktan baktım Şahan kan revan içinde. Abi vuruldum dedi korktum bir ne oldu deyince de o anda da zaten silah sesleri geliyordu dışarıdan hemen eğildim acilen polisi aradım. Dedim ki şu adreste dedim silahlı çatışma vurulan var çok kan kaybediyor acil bir ambulansla beraber gelin. Biz bir iki dakika bekledik böyle ambulans çabuk geldi emniyet geldi. Emniyet geldi içeriyi kontrol etti vurulan kişiyi ambulans aldı götürdü onu. Olay yeri inceleme geldi” dedi.

"Camı kapatırken bana denk geldi diyor mermi"

Özdemir, “Ne oldu Şahan yani dedim. Dışarıdan gürültü geliyormuş ne var diye işte bakmış. Tam da ben burada olmadığım için içeride olduğum için ya camı kapatmak için çünkü kayıt yapınca sessiz olması gerekiyor. Ya camı kapatmak için kalktı ayağa ya da baktı ne oluyor diye. O anda camı kapatırken bana denk geldi diyor mermi. Geldi ama elimiz ayağımız titriyor. Ben soğukkanlılıkla ona dur ambulans gelir dedim. Acele etme dedim. O şekilde kan kaybederken ben hastaneye götüremezdim. Ambulansı bekledik polisle beraber geldiler onu apar topar götürdüler. Burada polis inceleme yaptı. Sonra ben sabah hastaneye gittim. Doktor geldi doktorla görüştüm. Delikanlı dedi neyin oluyor ev arkadaşım dedim” ifadelerini kullandı.

“Doktor gözünü alacağız deyince çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağladım”

Özdemir, “Doktor beyin söylediği şey şu evladım dedi bunun gözünü kurtarmamız mümkün değil dedi. Nasıl yani dedim kaşı değil mi? Yok dedi yani bende gördüm orada açtı muayene etti. Çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağladım. O ilhamı o hızı görünce akşam sabahta o şekilde görünce gözü paramparça. Dedim nasıl olmuş saçma gelmiş gözüne gözünü parçalamış kurtaramıyoruz dediler. Dedim o zaman gereken müdahaleyi yapın siz tıp doktorusunuz gereken neyse yapın dedim. Şahan biraz kendine geldi uyandı ablasını arattırdım. Sabah 6 da ablası geldi. Annesine de haber verdiler ameliyattan 10 dakika önce de annesi geldi. Ameliyattayken doktor beni aradı korktum. Ne oldu dedim, saçma burundan içeriye girmiş elmacık kemiklerini de parçalamış. Yani göz ameliyatı haricinde başka bir ameliyat daha olacağı bilgisini verdi. Ailesi ile irtibata geçtim geldiler imza attılar ikinci ameliyat için hemen ikinci ameliyata aldılar. Gözünü hiçbir türlü kurtaramayız dediler ve bu çocuk hiçbir bilgisi ve dahili olmadan gözünü kaybetti. Yani bir insan bir organını kaybetti. Şuan ablasında psikolojisi iyi değil suskun kabullenip kabullenmeme arasında bu olayı. Protez göz takıldı tabii” diye konuştu.