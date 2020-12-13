Şişli’de silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Şişli’de dün gece aynı evde bulunan bir grup arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, gece saat 02.0 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, aynı evde bulunan bir grup arkadaş arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle sokağa çıkan şahıslar kavgayı bir süre sokakta sürdürdü. Şahıslardan biri belinden çıkardığı silahla arkadaşı Selçuk Durna’ya ateş açtı. Yaralanan Durna hastaneye kaldırılırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan 7 şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların sorgusu sürerken, hastanede tedavi altına alınan Selçuk Durna yapılana tüm müdahale rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.