Şişli’de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü

Şişli’de gece saatlerinde otomobil ile sokak içerisinde araçtan çevreye kurşun yağdıran kişi veya kişiler camı çerçeveyi indirerek kayıplara karıştı. Yaralı veya can kaybının yaşanmadığı olayda sokakta bulunan çok sayıda otomobil zarar görürken bir dairenin camına kurşun isabet etti.
Kişiye yönelik silahlı saldırı iddiası
Polis ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameralarını kontrol ederken sokakta ikamet eden vatandaşların ifadesine başvurdu. Mahalle sakinlerinden kimileri bir araç içerisinden sokakta bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenlendiği fakat saldırıda kovalanan şahsın yara almadan olay yerinden kaçtığını iddia etti.Polis ekipleri silahla çevreye kurşun yağdıran şüpheli aracı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.