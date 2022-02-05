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Şişli’de televizyon hırsızları yakalandı

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Şişli’de girdikleri bir evden televizyonu çarşafa sararak çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan 3 hırsızdan 2’si adli kontrolle serbest bırakılırken bir şüpheli tutuklandı.

Şişli’de televizyon hırsızları yakalandı
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Şişli’de girdikleri bir evden televizyonu çarşafa sararak çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan 3 hırsızdan 2’si adli kontrolle serbest bırakılırken bir şüpheli tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli’de yaşandı. Bir eve giren üç hırsızın televizyonu çarşafa sararak çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, eve giren 3 şüpheli şahsın V.Ç., S.D. ve M.Ü olduğu tespit etti. Polis ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelileri düzenlediği operasyona yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanan V.Ç. ve S.D. sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılırken M.Ü. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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