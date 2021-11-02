Şişli’de trafik denetimde ceza yağdı

Şişli genelinde trafikte polis tarafından yapılan denetimde 128 şahıs, araç ve motosikletliye toplamda 35 bin 498 lira para cezası kesildi.

Şişli’de trafik denetimde ceza yağdı
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Şişli genelinde trafikte polis tarafından yapılan denetimde 128 şahıs, araç ve motosikletliye toplamda 35 bin 498 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisi ekipleri Şişli genelinde motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında Yasak park, Trafikte ışık ihlali yapan araçlar, ters istikamette ve kaldırım üzerinde seyir halinde olan motosikletlilere dikkat edildi. Yapılan denetimler kapsamında polis, 117 araç sorgulaması, 84 GBT ve 78 motosiklet sorgulaması yaptı. Denetlemeler sonucunda 128 şahıs, araç ve motosiklete 35 bin 498 lira para cezası kesildi.

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