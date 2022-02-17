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Şişli’de trafik denetimi

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Şişli’de ticari taksiler başta olmak üzere trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Şişli’de trafik denetimi
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Şişli’de ticari taksiler başta olmak üzere trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Şişli’ de ticari taksiler başta olmak üzere trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takılı olmayan 5 kişiye toplam 980 TL, abartılı egzoz kullanan ve aracında çakar bulunan kişilere bin 800’er TL ve seyir halinde telefon kullanan kişiye ise 427 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

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