Şişli’de turistleri soyan taksici yakalandı

Şişli’de yabancı uyruklu şahısları hedefine alarak para ve telefonlarını çalan ticari taksi sürücüsü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksicinin turistlerle arasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, farklı zamanlarda M.D. ve I.M.P. isimli yabancı uyruklu turistleri hedefine alan ticari taksi sürücü, turistlerden 350 EURO, Bin TL ve cep telefonu çalarak kaçtı. Farklı zamanlarda yaşanan olaylar sonrasında soyulduklarını anlayan turistler, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Plakadan tespit edilen ticari taksi sürücüsü yakalandı

Turistlerin ihbarı üzerine harekete geçerek, olayın yaşandığı yerde güvenlik kamerası görüntülerini inleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticari taksinin plakasını belirleyerek, sürücünün İ.Ç. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde sürücü İ.Ç. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Taksiciyle turistlerin arasında yaşananlar kamerada

Şişli’de turistler ve taksici arasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ticari taksi sürücüsünün beklediği sırada turistlerin geldiği aracın bagajının açıldığı ve daha sonra tekrar açılıp kapatıldığı görülüyor.