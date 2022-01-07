Şişli’de yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polise takıldı

İstanbul’un Şişli’de patenli 3 genç, Darülaceze Caddesi’nde ilerleyen İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Arkanda gelen polis ekipleri siren çalarak otobüs şoförünü durdurup gençlere ceza yazdı. Yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polis kamerasına da yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, seyir halinde denetim yaptıkları sırada Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde Özel Halk otobüsünün arka kısımlarına asılarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan patentli 3 genci gördü. Seyir halindeki otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden O.A.M., J.A. ve A.B.A. isimli yabancı uyruklu patenli 3 genç görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan gençleri gören devriye ekipleri, otobüs şoförünün önünü keserek durdurdu.

Ekipler, üç gence 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 68/1-C Maddesini ihlalden 588 lira idari para cezası uyguladı. Polis tarafından trafik kuralları hatırlatılan gençler, yazılan cezanın ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, emniyet ekipleri tarafından suçüstü yakalanan yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polis kamerasına da saniye saniye yansıdı.