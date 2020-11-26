Şişli’de yangın paniği

Şişli’de 6 katlı bir binadaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların sokağa döküldüğü olayda bina sakinleri çalışmaları dairelerinden izlerken, bazı vatandaşlar ise cep telefonuyla yangını görüntüledi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairedeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken, bina sakinleri pençelerden olanı biteni izledi. Bazı vatandaşlar ise çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.