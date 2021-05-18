Şişli’de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı

Şişli’de bir film atölyesinin olduğu binada kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Paniği yaşandığı yangında dumanların binayı sarması üzerine içeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Atölye sahibi, endişeyle itfaiyenin çalışmalarını izledi
Yere çömelerek çaresizce çalışmaları izlediFilm atölyesinin sorumlusu itfaiye ekiplerine içeriye girmek istediğini söyledi. İtfaiye ekipleri izin vermeyince çaresiz bir şekilde çökerek çalışmaları izledi. Vatandaşlar ve atölyede çalışanlar ise büyük panik yaşadı. Film atölyesinin sorumlusu içeride “başka birileri kaldı mı” diyerek ekip arkadaşlarına sayım yaptırdı. Öte yandan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler duman tahliyesi için çalışma yaparken, polis ekipleri ise yangınla ilgili çalışma başlattı.