Şişli’de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada

Şişli’de bankadan para çekerek çantasına koyan turist aile otomobildeki 3 şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç olayını gören zabıtalar sirenlerini açarak kapkaççıları kovalamaya başladı. Kaçış esnasında bir sokağa giren kapkaççılar trafik durunca çantayı atarak yaya olarak kayıplara karıştı. Şahısların kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Libya uyruklu turist bir aile cadde üzerindeki bankadan bir miktar para çekerek dışarıya çıktı. O esnada otomobille turistlerin yanına yaklaşan 1’i kadın 3 kapkaççı ailedeki turist kadının çantasını kapkaç yaptı. Kadının çığlıkları üzerine kapkaççıların peşine düşen zabıta ekipleri şahısları kovalamaya başladı. Kovalama sonucunda sokağa giren kapkaççılar trafiğin durması sonucu araçtan indi. Çantayı yere atan kapkaççılar yaya olarak koşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri turistlerin ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Çalışmalar sonucunda polis ekipleri kapkaççıların eşkallerini belirledi. Olay yerindeki otomobilde bir süre inceleme yapan polis ekipleri ardından turist aileyi ve çantayı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.