Şişli’deki silahlı çatışmaya 7 gözaltı

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Şişli’de çocuğunu parka götürürken iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada başına kurşun isabet eden şahsın hayatını kaybetmesine ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli’deki silahlı çatışmaya 7 gözaltı
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Şişli’de çocuğunu parka götürürken iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada başına kurşun isabet eden şahsın hayatını kaybetmesine ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli’de dün akşam saatlerinde 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada çocuğunu parka götürmek isteyen Okan Karaten hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin Gayrettepe Cinayet büro Amirliğince başlatılan çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda olay yerinden 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatlı sarsılmaz tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 adet kırma tüfek ile bir araç içerisinden 1 adet Uzi diye bilinen otomatik silah, 1 adet SigSaour ibareli tabanca ve 1 adet Baretta ibareli tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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