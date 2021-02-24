Site yöneticilerinin vatandaşlara saldırı anı kamerada

Hadımköy’de bulunan Kiptaş 1 Etap Konutları’nda sular durulmuyor. Site yöneticisinin saldırdığı bir kişi hastanelik oldu. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.İddiaya göre, Arnavutköy Hadımköy Kiptaş 1 Etap’ta yapılması planlanan tadilat ve onarım çalışmaları için site yönetimi her daire sakininden 6 bin liranın üzerinde para istemiş ve aylardır bu yüzden tartışmaların, kavgaların ve protestoların ardı arkası kesilmemişti. Site sakinlerinin yapılması planlanan çalışmalarla alakalı mahkeme kararı ile yürütmeyi durdurduğu ancak, site yönetiminin bu karara rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü iddia eden vatandaşlar ve yöneticiler arasında kavga yaşandı. Dün akşam kapılarda bulunan mühürleri sökerek işlemlere devam etmek isteyen site yöneticileri, kendilerini durdurmaya çalışan bir vatandaşa yumruklu saldırıda bulundu. Darp edilen vatandaş hastanelik olurken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.