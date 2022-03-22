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SMA hastası bebek için toplanan bağış kutusu çalındı

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Kırklareli’nde SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan için toplanan bağış kutusu çalındı. Çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SMA hastası bebek için toplanan bağış kutusu çalındı
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Kırklareli’nde SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan için toplanan bağış kutusu çalındı. Çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi, Turgutbey Caddesi’nde bulun bir fırın işletmecisi SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan için toplanan bağış kutusunun olmadığını fark etti. İşletme sahibi Yakup Berber durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde bir şahsın bağış kutusunu alarak uzaklaştığını tespit etti.

Ekiplerce olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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