banner4556

Soba külü yangın çıkardı

banner4664

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dökülen soba külü, yangın çıkardı. Yangını söndürmeye çalışan bir vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Soba külü yangın çıkardı
banner4583
banner4336

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dökülen soba külü, yangın çıkardı. Yangını söndürmeye çalışan bir vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Sobanın külünün döküldüğü yerde bulunan odunların tutuşmasıyla birlikte yangın çıktı. Yangını fark ederek söndürmeye çalışan Engin Can K. (21) dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan Engin Can. K., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pendik’te yarım asırlık çınar ağaçlarına...
Pendik’te yarım asırlık çınar ağaçlarına...
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666