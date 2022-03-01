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Sobadan sıçrayan kıvılcım evi alev alev yaktı

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Kocaeli’de sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Sobadan sıçrayan kıvılcım evi alev alev yaktı
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Kocaeli’de sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Serin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.N.’ye ait evde sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Alevleri görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıdan başlayıp tüm binayı saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. A.N. yangından yara almadan kurtulurken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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