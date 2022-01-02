crossorigin="anonymous">

banner4556

Soğukkanlı hırsız böyle çaldı

banner4336

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir apartmana giren hırsız, apartman içerisindeki bisikleti çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarında anbean görüntülendi.

Soğukkanlı hırsız böyle çaldı
banner4582

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir apartmana giren hırsız, apartman içerisindeki bisikleti çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarında anbean görüntülendi.

banner4575

Olay, akşam saat 21.25 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Özkanlar Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre; apartman içerisinde duvar dibine bırakılmış bir bisikleti gözüne kestiren hırsız, ayaklığını kaldırdığı bisikleti pedala basmadan sessizce apartmandan çıkardı. Bisikletin yerinde olmadığını fark eden apartman sakinleri, hırsızlıktan şüphelendi ve güvenlik kameralarını inceledi.

Bisikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, hırsızın yakalanması ve bisikletin bulunması için çalışma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bıçaklı kavgada 2 yaralı
Bıçaklı kavgada 2 yaralı
  1. TEKİRDAĞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321