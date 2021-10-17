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Şok uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şok uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada U.A. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 adet fişek, H.K.’nın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, Ö.A.’nın üzerinde ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere Sapanca Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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