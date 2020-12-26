Sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ve güvenlik arasında çıkan kavga kanlı bitti

Çekmeköy’de sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini ile sitenin güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı. Arbede sırasında aldığı darbelerle kafasından yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, site sakini gözaltına alındı.
Olayı gören diğer güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından yaralanan İbrahim S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Site sakini Fatih V. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Site sakinlerinden bir vatandaş, “Komşuyla güvenlik görevlisi tartışmışlar. Güvenlik görevlisini kafasından yaralamış” diye konuştu.