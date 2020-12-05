Sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yiyince, gazetecilere saldırdı

Fatih Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiye ceza yazıldı. Kendilerine ceza yazılan kişilerden biri, gazetecilere hakarette bulunarak saldırmaya çalıştı.
Gençlerin ekmek alma bahanesine inanmayan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle her iki gence de 3 bin 150’şer TL para cezası yazıp işlem uyguladı.
Polis ceza yazdığı sırada şahıslardan Ş.K, çekim yapan gazetecilere hareket etmeye başladı. Gazeteciler çekime devam edince, üzerlerine yürüyerek darp etmeye kalkıştı. Saldırıyı denetim yapan diğer polisler engellerken, gazetecilere hakaretler devam etti.Polislere ’çifte standart uyguluyorsunuz’ diyen gençlere ’kimsenin ayrıcalığı yok’ diyerek cevap veren polisler, işlemler tamamlandıktan sonra gençleri evlerine gönderdi.