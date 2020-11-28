Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere cezai işlem uygulandı

İstanbul’da saat 20.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara trafik polisi tarafından cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. İstanbul’da da saat 20.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını bazı vatandaşlar ihlal etti.

Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde araçlar tek tek kontrol edildi, sokağa çıkmak için izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Öte yandan denetimler esnasında aşçı olduğunu belirten Filipin uyruklu bir kişi pasaportunun yanında olmadığını söyledi. Polis ekipleri tarafından pasaportu gelene kadar bekletilen şahıs, ardından cezai işlem uygulanmadan bırakıldı.