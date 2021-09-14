Sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü, kedinin can çekişini film izler gibi izledi

İstanbul Bayrampaşa Kuru Gıda Hali’nde çalışan bir kişi, duvarın dibine sıkıştırdığı sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü. Cani adam kedinin can çekişini de izlerken, kan donduran olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü, kedinin can çekişini film izler gibi izledi
banner3909
banner4336

İstanbul Bayrampaşa Kuru Gıda Hali’nde çalışan bir kişi, duvarın dibine sıkıştırdığı sokak kedisini tekmeleyerek öldürdü. Cani adam kedinin can çekişini de izlerken, kan donduran olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Olay, pazar günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Kuru Gıda Hali’nde gerçekleşti. İddiaya göre, halde çalışan R.A. bir sokak kedisini duvarın dibine sıkıştırarak tekmeledi. Cani adam dakikalarca tekmelediği sokak kedisinin can çekişini de izlerken, kan donduran olay bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Prostat kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
Prostat kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
  1. SAĞLIK

banner4389

banner4323

banner3841