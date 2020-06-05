Sokak ortasında dövdükleri adamı böyle gasp ettiler

Kağıthane’de Ahmet Z. isimli şahsı döverek parasını ve telefonunu gasp eden iki zanlı, önce güvenlik kameralarında ardından polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay 03 Haziran günü 05.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi üzerinde yaşandı. Evine giden Ahmet Z.(38) , yol ortasında iki zanlının saldırısına uğradı. Ahmet Z.’yi yere düşüren zanlılar tekme ve yumruklarla saldırdı. Kendini korumaya çalışan Ahmet Z. bir süre sonra baygın halde caddeye uzandı. Ahmet Z’nin cep telefonu ile 400 TL parasının gasp eden iki zanlı olay yerinden kaçtı. Ahmet Z.’nin yol ortasında saldırıya uğrayarak gasp edilmesi, güvenlik kameralarına saniye saniye yandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler zanlıların eşkalini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheliden Burak Ç. (25) Talatpaşa Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri Burak Ç.’ye telefonla aratarak diğer zanlı Barış Ç.’yi Çağlayan Metrobüs durağına çağırdı. Durağa gelen Barış C. de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Barış C.’nin üzerinde yapılan aramda 300 TL para ile Ahmet Z. isimli şahsa ait cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.