Sokak ortasında eski ortağını vurdu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, eski ortağını sokak ortasında silahla bacağından vurdu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Tuğra Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan eski ortaklar E.Y. ve F.K., sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından F.K., E.Y.’ye silahla ateş etti. Bacağından vurulan E.Y., park halindeki bir otomobilin arkasına saklandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

F.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan, olay sebebiyle sokak üzerinde bulunan 3 araçta maddi hasar oluştu.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.