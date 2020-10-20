Sokak ortasında kurulan pazar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

Bahçelievler sokak ortasında kurulan Salı pazarı, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Evlerine giriş çıkışlarda zorlanan sokak sakinleri, acil durumlarda ambulans ve itfaiye ekiplerinin giriş yapamadığını söyleyerek, pazarın kapalı alana alınmasını istiyor.
“Hastamız oluyor ambulans girmekte zorlanıyor”
Evlerin giriş ve çıkışlarını kapattığını belirten Sadettin Tuncer, “Buranın Pazar olmasından muzdaribiz mağduriyet yaşıyoruz hastamız oluyor ambulans girmekte zorlanıyor, yangın olsa itfaiye zorlanıyor. Evimizin giriş çıkışları kapanıyor “dedi.