Sokak ortasında kurulan pazar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

Bahçelievler sokak ortasında kurulan Salı pazarı, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Evlerine giriş çıkışlarda zorlanan sokak sakinleri, acil durumlarda ambulans ve itfaiye ekiplerinin giriş yapamadığını söyleyerek, pazarın kapalı alana alınmasını istiyor.

Bahçelievler Mithat Paşa Caddesi, Ahmet Haşim Sokak üzerinde bulunan Salı pazarı uzun yıllardır sokak içinde hizmet veriyor. Cadde üzerinde bulunan esnaf ve evine gitmek isteyen vatandaşlar pazarın sokakta bulunmasından şikayetçi. Gürültüden şikayetçi olan vatandaşlar, olası acil durumlarında, ambulans ve itfaiye ekiplerin sokağa giremedikleri için sıkıntı yaşıyor. Vatandaşlar, pazarın sokaktan alınıp kapalı alana alınmasını istiyor. Ayrıca pazarın içinde hizmet veren esnaftan bazılarının maske takmaması da dikkat çekti.

“Hastamız oluyor ambulans girmekte zorlanıyor”

Evlerin giriş ve çıkışlarını kapattığını belirten Sadettin Tuncer, “Buranın Pazar olmasından muzdaribiz mağduriyet yaşıyoruz hastamız oluyor ambulans girmekte zorlanıyor, yangın olsa itfaiye zorlanıyor. Evimizin giriş çıkışları kapanıyor “dedi.