Sokak ortasında pompalı dehşeti

Esenyurt’ta sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş açan bir kişi kameralara yansıdı. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirlendi.
Esenyurt’ta sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş açan bir kişi kameralara yansıdı. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Esenyurt’ta sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş açan bir kişi kameralara yansıdı. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirlendi.