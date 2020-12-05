İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sarıyer merkezli 7 ilçede, 1 Aralık tarihinde düzenlenen operasyonlarda 394 gr eroin, 9 gr bonzai, 1,44 gr metamfetamin, 33,35 gr esrar, 3 adet tabanca, 43 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 1 adet şaşal düzenek ve 1 adet cam pipo ele geçirildi.Operasyonlarda yakalanan ve 4 Aralık tarihinde adli mercilere sevk edilen 33 şahıstan 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 27 şahıs çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 27 kişi tutuklandı
İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslardan 27’si tutuklandı.
YORUM EKLE